СМИ: хакеры из ГРУ РФ искали в украинской фирме компромат на Байдена

По данным издания, невозможно определить, что именно искали хакеры, однако, время и направление атаки позволяет предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. То есть российские хакеры, атаковавшие в ноябре Burisma, по данным издания, вели поиск той информации, которую президент США Дональд Трамп просил от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, что и привело к попытке импичмента американского лидера, пишет DW.com.

По данным NYT, хакеры, взломавшие Burisma, связаны с Главным управлением Генерального штаба России. Они использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma.

Санкции против Evil Corp

В декабре министерство юстиции США ввело санкции против российских хакеров из группы Evil Corp, которых оно обвиняет в хищении с помощью изощренной вредоносной программы не менее 100 млн долларов почти в 40 странах.