Облако дыма и пепла из Австралии отправилось гулять по всему миру. Чем это плохо?

По словам экспертов, дым от пожаров поначалу устремился в сторону Новой Зеландии, пишет Turizm. Он изменил цвет местных ледников и заполонил небо пеплом. А теперь это гигантское облако переместилось в Южную Америку, закрыв собой солнце. В итоге, это облако совершит полный облет земного шара и снова вернется в Австралию. Ученые отмечают, что дым и пепел начали влиять на атмосферные условия, в том числе на формирование кучевых облаков с грозами и дождями.

Согласно последней сводке, пожары пока не ослабевают. Огонь, который сжег более трех миллионов гектаров земли, стал причиной гибели не менее 28 человек и миллиарда животных, а также разрушил тысячи домов. Выгоревшие территории превосходят по площади Данию и Бельгию вместе взятые. При этом, представители туриндустрии настаивают, что туристы не нужно отменять своих планов посетить Австралию. Они просят поддержать их и вместо отмены поездки просто изменить маршрут путешествия.