Ср, 15.01.2020
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Облако дыма и пепла из Австралии отправилось гулять по всему миру. Чем это плохо?

A plume of smoke rises from fire in a huge wood chip pile at a mill in Eden, Australia, Saturday, Jan. 11, 2020. The chips caught alight after nearby wildfires sparked the blaze. (AP Photo/Rick Rycroft)

ФОТО: RICK RYCROFT/AP

Несмотря на долгожданные дожди, пожары в Австралии продолжают полыхать. Специалисты НАСА в один голос заявляют, что массивное огненное пламя может оказать глобальное воздействие на весь земной шар. Об этом пишет Travel and Leisure.

По словам экспертов, дым от пожаров поначалу устремился в сторону Новой Зеландии, пишет Turizm. Он изменил цвет местных ледников и заполонил небо пеплом. А теперь это гигантское облако переместилось в Южную Америку, закрыв собой солнце. В итоге, это облако совершит полный облет земного шара и снова вернется в Австралию. Ученые отмечают, что дым и пепел начали влиять на атмосферные условия, в том числе на формирование кучевых облаков с грозами и дождями. 

Согласно последней сводке, пожары пока не ослабевают. Огонь, который сжег более трех миллионов гектаров земли, стал причиной гибели не менее 28 человек и миллиарда животных, а также разрушил тысячи домов. Выгоревшие территории превосходят по площади Данию и Бельгию вместе взятые. При этом, представители туриндустрии настаивают, что туристы не нужно отменять своих планов посетить Австралию. Они просят поддержать их и вместо отмены поездки просто изменить маршрут путешествия. 

На данный момент все международные аэропорты Австралии работают в обычном режиме. Пожары не повлияли на такие популярные направления, как Брисбен, Голд-Кост, Перт, Улуру, Алис-Спрингс, Большой Барьерный риф, Аделаида и Тасмания. В Сиднее обстановка также не является критической, хотя буквально недавно дым от пожаров вызвал срабатывание сигнализации почти во всех офисных зданиях. Хуже всего дела обстоят в Мельбурне, так как воздух в города сильно загрязнен продуктами горения.

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