В Финляндии бензин с августа может начать стоить 1,75 евро за литр

В конце прошлого года самая низкая цена на дизельное топливо в Финляндии составляла 1,37 евро за литр. В настоящее время дизельное топливо уже стоит более 1,60 евро за литр.

Cейчас самый дорогой обычный дизель можно найти на АЗС ST1 в Энонткиё, где, согласно Polttoaine.net, он стоит 1,609 евро за литр. Самый дорогой бензин 95 продается на АЗС Seo в Райсио, где он стоит 1,681 евро за литр.

Тем не менее, цены на топливо далеки от своего пика. Толчок повышению цен дает обязательство по добавлению биокомпонента - до 20 процентов с этого года. В прошлом году это обязательство составляло 18 процентов.

С августа акциз на топливо еще больше повыcит цены: примерно на 6,3 цента за литр бензина и на 6,9 цента за литр биотоплива. Учитывая текущий уровень цен, дизельное топливо в августе будет стоить около 1,68 евро за литр, а бензин - 1,75 евро за литр.