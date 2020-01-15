Нужна ваша помощь! Пропал 25-летний мужчина

"Житель Тарту Ханс общался по телефону со своими друзьями и сказал им о своих намерениях посетить Ляэне-Вирумаа и Тартумаа. За последние сутки полицейские проверили различные места, где Ханс мог бы находиться, общались с его близкими и друзьями, но его местонахождение остается неизвестным. Мобильный телефон Ханса выключен", – сказал руководитель службы профилактики и ведения производства по делам Раквереского отделения полиции Йоэль Алла.

"Близкие и друзья очень обеспокоены. Мы продолжаем поиски мужчины и просим всех, кто видел Ханса или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112. Если информация о том, что его ищут, дойдет до самого Ханса, просим его позвонить родным или в полицию", – сказал Йоэль Алла.