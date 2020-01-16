Чт, 16.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

Фото: в Эстонии легко стать помещиком - вот три варианта

Eikla mõis.

ФОТО: KV.EE

Три старинные, уставшие от воздействия времени усадьбы ждут, когда найдется заботливый хозяин, который вернет их к жизни, пишет портал Kodustiil.

Мыза Соонтага, 24 900 евро

Мыза Соонтага.

ФОТО: KV.EE

Эта мыза построена в 1865 году, но по документам, первоначальное здание поместья находилась здесь и раньше. Так как пустовало здание относительно недолго, в ней сохранилось многое, что нужно всего лишь восстановить: печи, оштукатуренные стены со старинными росписями, двери из деревянных панелей, оконные рамы. Стоит дом на каменном фундаменте. 

Мыза Куийыэ, 75 000 евро

Мыза Куийыэ.

ФОТО: KV.EE

История мызы Куийыэ восходит к XVII веку. Каменное одноэтажное здание построено в усадьбе в начале XIX века. Здание мызы построено из природного бутового камня и оштукатурено, потолочные перекрытия - деревянные. 

Мыза Эйкла, 69 900 евро

Мыза Эйкла.

ФОТО: KV.EE

Мыза Эйкла известна с XVII века. Сначала она принадлежала роду фон Нолькен, затем была в собственности семейства фон Экеспарр вплоть до национализации в 1919 году. 

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