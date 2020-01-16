Фото: в Эстонии легко стать помещиком - вот три варианта

Три старинные, уставшие от воздействия времени усадьбы ждут, когда найдется заботливый хозяин, который вернет их к жизни, пишет портал Kodustiil.
Эта мыза построена в 1865 году, но по документам, первоначальное здание поместья находилась здесь и раньше. Так как пустовало здание относительно недолго, в ней сохранилось многое, что нужно всего лишь восстановить: печи, оштукатуренные стены со старинными росписями, двери из деревянных панелей, оконные рамы. Стоит дом на каменном фундаменте.
История мызы Куийыэ восходит к XVII веку. Каменное одноэтажное здание построено в усадьбе в начале XIX века. Здание мызы построено из природного бутового камня и оштукатурено, потолочные перекрытия - деревянные.
Мыза Эйкла известна с XVII века. Сначала она принадлежала роду фон Нолькен, затем была в собственности семейства фон Экеспарр вплоть до национализации в 1919 году.