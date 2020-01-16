Фото: в Эстонии легко стать помещиком - вот три варианта

Эта мыза построена в 1865 году, но по документам, первоначальное здание поместья находилась здесь и раньше. Так как пустовало здание относительно недолго, в ней сохранилось многое, что нужно всего лишь восстановить: печи, оштукатуренные стены со старинными росписями, двери из деревянных панелей, оконные рамы. Стоит дом на каменном фундаменте.