"Коммерсант": отправленный в отставку Медведев выступал за политическую реформу в РФ по примеру США

Согласовывалась ли эта позиция с отправленным в отставку премьер-министром Дмитрием Медведевым, неизвестно, но он вряд ли был согласен, пишет "Коммерсант". По данным газеты, в конце 2019 года он был сторонником другой, не менее радикальной реформы - слияния президентской и исполнительной власти по образцу США, где президент де-факто является главой исполнительной власти.

Сразу после оглашения послания и консультаций с Путиным Медведев заявил, что правительство уходит в отставку: как полагает "Коммерсант", изменение основ работы исполнительной власти и другие предложения президента существенно меняют политическую конструкцию.

Помимо изменений по части формирования исполнительной власти, Путин предложил задуматься над созданием "единой системы публичной власти" и изменением статуса Госсовета. В первом случае речь идет о включении муниципальной власти (местного самоуправления) в систему органов власти, укрупнении муниципалитетов и наделении их финансовыми полномочиями.

Глава государства предложил включить в систему исполнительной власти Госсовет - не упомянутую в Конституции консультативно-совещательную ассамблею региональных руководителей, существовавшую в 1991-1993 годах и восстановленную в сентябре 2000 года указом президента. Это структура, собирающаяся несколько раз в год, возглавляемая президентом и состоящая из глав исполнительной власти всех регионов, всех полпредов, руководства Госдумы и СФ, а также назначаемых президентом бывших губернаторов.

Реальную значимость Госсовет приобрел в 2018 году при обсуждении новых нацпроектов, в ходе которого выполнял роль оппонента правительства, а особую роль в работе Госсовета де-факто начал играть мэр Москвы Сергей Собянин Если структура Госсовета при его конституционном оформлении останется близкой к существующей, то речь, по сути, идет о создании "второго регионального правительства", решения которого будут иметь правовой статус в том числе для регионов.

Кроме того, в Конституции РФ должен появиться принцип ее приоритета перед международными договорами, что будет означать крупнейшее изменение принципов внешней политики. Подготовкой этих и других изменений будет заниматься новое правительство под руководством бывшего главы ФНС Михаила Мишустина, кандидатуру которого Путин предложил на должность нового премьер-министра. По мнению "Коммерсанта", таким образом Владимир Путин намерен распространить результаты крайне успешной "цифровой трансформации" ФНС в 2010-2019 годах на всю исполнительную власть в РФ в целом.

Что же касается остальной части правительства, то не исключено, что в Белом доме будут усилены позиции выходцев из Минфина, а приоритетами правительства станут проектное управление и нацпроекты, цифровизация государственной службы и электронный бюджет, борьба с теневым сектором в экономике, а также социальное государство: большая часть демографических и экономических инициатив в послании Владимира Путина основана на предложениях Антона Силуанова и и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой.