Заберите ваши деньги: в Maxima найдена крупная сумма наличных

«Сотрудники магазина установили при помощи камер видеонаблюдения, что деньги потерял мужчина, который и раньше приходил в этот магазин. Так как мужчина сам в последние дни в магазин за своим имуществом не пришел, найденные наличные передали полиции. Надеемся, что деньги найдут владельца», - сказала ведущий специалист Ида-Харьюского отделения полиции Карина Фесюк.

«Большое спасибо сотрудникам Maxima, которые нашли деньги и передали нам информацию, которая может помочь найти владельца, - добавила Фесюк. - Честные люди приносят находки в полицию ежедневно, больше всего среди найденных вещей смартфонов».