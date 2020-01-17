Ученик пришел в школу с похожим на оружие предметом

15-летний ученик принес в школу в рюкзаке похожий на оружие предмет и показал его своим одноклассникам. Шокированные увиденным одноклассники сначала не решились никому рассказать об опасной проделке одноклассника, но дома один из учеников все-таки рассказал о случившемся родителям, пишет Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Лыунаскую префектуру.

Обеспокоенный родитель позвонил в полицию. «Стражи правопорядка установили личность пришедшего с похожим на оружие предметом в школу подростка, запрещенный предмет был у него изъят, сегодня полиция в рамках производства выясняет, о каком оружие идет речь, откуда и при каких обстоятельства оно оказалось в руках подростка», - сообщила префектура.

На данный момент известно, что хотя похожий на оружие предмет испугал школьников, он не представлял физической опасности. Но это не отменяет того факта, что любой похожий на оружие предмет вызывает у общества чувство опасности и дистанционно невозможно определить, речь идет об игрушечном или настоящем оружии. «Факт в том, что в общественном месте нельзя размахивать оружием и такому опасному предмету не место ни в руках школьника, ни в учебном учреждении. Вклад в обеспечении безопасной среды могут внести все, кто заметив опасную ситуацию и опасные предметы, незамедлительно сообщат об этом полиции», - отметили стражи правопорядка в своей посте в Facebook.