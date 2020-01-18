В Таллинне подешевело топливо, но цены по-прежнему не радуют

Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе был в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки не менялась и составила в пятницу 1,354 евро за литр. Стабильной была и цена дизельного топлива - 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе стоимость бензина 95-й марки также не изменилась и составляла 1,215 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 2,6% - до 1,125 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное горючее на этой неделе опустились на 4,6% до 1,366 евро за литр.