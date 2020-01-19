Видео ⟩ На дорогах Эстонии подстерегают три проклятия

«2019 год запомнился тем, что на юго-востоке Эстонии в ДТП не погибло ни одного человека, - сказал глава патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадис Соекаруск. - К сожалению, стоит признать, что на дорогах очень много пьяных водителей, людей без водительских прав и тенденции в уменьшении их количества не наблюдается».

Статистика демонстрирует, что дорожная обстановка за последние четыре года постепенно улучшается: если в 2016 году в Вырумаа, Валгамаа и Пыльвамаа в ДТП погибли шесть человек, в прошлом году — все остались живы. Также число пострадавших в авариях людей за четыре года уменьшилось со 146 до 88 человек в прошлом году. Но как только начался 2020 год, все изменилось.