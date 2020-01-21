Галерея ⟩ Реформисты и соцдемы приступили в Тарту к коалиционным переговорам

Сегодня в два часа представители Партии реформ и Социал-демократической партии собрались в офисе мэра Урмаса Клааса в Тартуской ратуше, чтобы провести первую консультацию в рамках коалиционных переговоров.

Вместе с мэром города Урмасом Клаасом на первые коалиционные переговоры пришли его однопартийцы вицы-мэры Михкель Леэс и Раймонд Тамм, а также член фракции Партии реформ Кристо Сели. Из социал-демократов на месте был руководитель тартуских соцдемов Хелье Пикхоф, а также Кадри Леэтмаа, Леммит Каплински и Геа Кангиласки.