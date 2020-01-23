Юри Ратас: Эстония готова помогать Ираку

«Эстония по-прежнему готова помогать Ираку строить свою систему безопасности. Борьба с терроризмом не окончена, все государства должны продолжать ее совместными усилиями. Мы внимательно следим за внутриполитическими процессами в Ираке, которые связаны с решением парламента выслать из страны войска США и возглавляемой ими коалиции. Мы осуществляем работу военных миссий в Ираке и составляем планы относительно их будущего вместе с нашими союзниками», - сказал Ратас.

Ратас и Салех говорили также о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. «Международное сообщество хочет сделать все для того, чтобы помочь разрядить напряжение на Ближнем Востоке, - заявил Ратас на встрече. – Эстония как избранный член Совета безопасности ООН играет в этом свою роль, и мы, конечно, выступаем за стабильность в регионе».

Ратас и Салех обсудили также эстонский ИТ-проект по развитию судебной информационной системы в иракском Курдистане.

Эстонские военные заняты в Ираке в рамках возглавляемой Соединенными Штатами международной военной операции Inherent Resolve, их задачей является обучение личного состава местных сил безопасности.

Юри Ратас также принял участие в представительной дискуссии на тему развития технологий и встретился с руководителем японского банка международного сотрудничества JBIC. С руководителем Lufthansa Карстеном Шпором Ратас говорил об авиасообщении в Эстонии и предлагаемых ею инвестиционных возможностях.