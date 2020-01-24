Видео ⟩ Мощный взрыв в Хьюстоне: есть пострадавший

Об этом сообщается в Twitter полиции города. «Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента», — говорится в сообщении.

Как сообщает местный телеканал ABC13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом.

Daily Mail уточняет, что взрыв произошел на фабрике в квартале Гесснер-роуд на северо-западе города. Очевидцы же сообщают, что взрыв выбил окна и двери в домах.

Фото с места событий. ФОТО: MARK FELIX/AFP

Причины пока неизвестны. По данным телеканала ABC, по меньшей мере один человек пострадал. Видеокамера наблюдения местного жителя, обращенная на север, зафиксировала взрыв как вспышку в ночном небе. Но сила взрыва была такой, что камеру снесло с подставки.

Позднее полиция сообщила, что учащиеся и персонал близлежащих школ должны оставаться внутри учебных заведений.

Per @CyFairISD: In an abundance of precaution, students will remain indoors at nearby schools due to air quality concerns. We will continue to monitor the situation and provide updates on the website and social media as they become available. https://t.co/J0xr4gsp0Q — Houston OEM (@HoustonOEM) January 24, 2020