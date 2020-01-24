Пт, 24.01.2020
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Видео ⟩ Мощный взрыв в Хьюстоне: есть пострадавший

Фото с места событий.

ФОТО: MARK FELIX/AFP

На северо-западе города Хьюстон, штат Техас ранним утром прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщается в Twitter полиции города. «Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента», — говорится в сообщении. 

Как сообщает местный телеканал ABC13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. Предположительно, взорвался бак с газом.

Daily Mail уточняет, что взрыв произошел на фабрике в квартале Гесснер-роуд на северо-западе города. Очевидцы же сообщают, что взрыв выбил окна и двери в домах.

Фото с места событий.

ФОТО: MARK FELIX/AFP

Причины пока неизвестны. По данным телеканала ABC, по меньшей мере один человек пострадал. Видеокамера наблюдения местного жителя, обращенная на север, зафиксировала взрыв как вспышку в ночном небе. Но сила взрыва была такой, что камеру снесло с подставки.

Позднее полиция сообщила, что учащиеся и персонал близлежащих школ должны оставаться внутри учебных заведений. 

В социальных сетях жители сравнивают взрыв с землетрясением, громом и молнией, и даже задаются вопросом, не упал ли астероид на землю. 

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