Нужна ваша помощь: пропал 52-летний мужчина

Полиция просит помощи в поисках 52-летнего Яануса. Согласно имеющейся информации, 24 января мужчина уехал из дома в деревне Виливалла, волость Ляэне-Харью, он может передвигаться на фургоне Volkswagen Multivan лилового цвета с регистрационным номером 203BRJ.
У мужчины может быть с собой мобильный телефон, однако в последний раз близкие связывались с ним по телефону вечером, сейчас его телефон выключен. Вчера около пяти часов дня Яанус ходил в почтовую контору Кейла.
Сейчас нет информации относительно того, как Яанус мог быть одет.
Всех, кто видел Яануса или его автомобиль, полиция просит незамедлительно звонить по номеру 112.