Сб, 25.01.2020
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Нужна ваша помощь: пропал 52-летний мужчина

Яанус.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 52-летнего Яануса. Согласно имеющейся информации, 24 января мужчина уехал из дома в деревне Виливалла, волость Ляэне-Харью, он может передвигаться на фургоне Volkswagen Multivan лилового цвета с регистрационным номером 203BRJ.

У мужчины может быть с собой мобильный телефон, однако в последний раз близкие связывались с ним по телефону вечером, сейчас его телефон выключен. Вчера около пяти часов дня Яанус ходил в почтовую контору Кейла.

Сейчас нет информации относительно того, как Яанус мог быть одет.

Всех, кто видел Яануса или его автомобиль, полиция просит незамедлительно звонить по номеру 112.

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