Фото ⟩ В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines со 135 пассажирами на борту после посадки выкатился на улицу города Махшехр, сообщило агентство IRNA.
ЧП произошло утром 27 января. Лайнер прибыл в аэропорт города Махшехр из Тегерана.
По информации Associated Press, никто из находившихся на борту не пострадал.
Согласно кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы, перекрыв несколько полос.
Галерея: В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу
Пассажиры покидали самолет c помощью очевидцев инцидента.
На кадрах с места событий видно, что у самолета не были выпущены стойки шасси.
Агентство AP отмечает, что пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.
Прозвучала версия, что экипаж с серьезной задержкой зашел на посадку, из-за чего лайнеру не хватило пространства, чтобы остановиться.