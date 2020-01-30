В этом году в Таллинне состоится более сотни спортивных мероприятий

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в этом году Таллинн поддержит более сотни спортивных мероприятий – на их организацию выделено 766 280 евро. В их числе 24 международных и европейских чемпионата по самым разным видам спорта и для разных возрастных групп, а также этапы европейских кубков и кубков мира.

«Для города большая радость поддерживать спортивные события мирового уровня, которые привлекают внимание болельщиков со всего мира не только к Таллинну, но и к Эстонии. Так, например, совсем скоро в Таллинне пройдут соревнования по фигурному катанию, на которых выяснятся имена лучших спортсменов-юниоров; состоится европейский турнир по тхэквондо, а на чемпионате мира по хоккею в категории U 18 станет ясно, какая команда станет победителем, - отметил Вадим Белобровцев. – Также в Таллинне состоится финальный футбольный турнир чемпионата Европы UEFA U17, в котором примут участие 15 лучших сборных Европы».

В этом году в Таллинн на различные спортивные мероприятия приедут бороться за титулы тысячи спортсменов - как молодых, так и признанных мастеров - из более чем ста стран мира. А мероприятия будут проходить каждый месяц.

2-8 марта в ледовом холле Тондираба пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, одно из наиболее значимых событий для молодых фигуристов.

«Это спортивное событие очень высокого уровня, мы ожидаем более 200 участников из более чем 40 стран – точные цифры станут ясны к 10 февраля. Эстония представлена в мужском и женском одиночном катаниях, а также танце на льду. Кто именно станет представлять страну, выяснится на проходящем 1 и 2 февраля в ледовом холле Тондираба чемпионате», - сообщил генеральный секретарь Эстонского союза конькобежцев Гуннар Куура.