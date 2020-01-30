Утренний кофе. Иллюстративное фото. ФОТО: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

Британская галерея Tate Britain объявила вакансию "кофейного куратора". Эта работа будет хорошо оплачиваться. Многие сочли, что даже слишком хорошо.

Тейт предлагает сотруднику 39,5 тысяч фунтов в год до вычета налогов (примерно 46,8 тысяч евро в год).

Это выше, чем средний годовой оклад музейных кураторов в Лондоне, который на 2019 год составлял 37,3 тысяч фунтов.

Вакансия кофейного куратора мало связана с музейным делом: этому человеку нужно будет подбирать и обжаривать кофейные зерна и создавать смеси под эспрессо и фильтр для всех кафе галереи.

В британской галерее Тейт имеется кофейный обжарочный цех, который галерея описывает как "инновационное пространство для кофейных напитков".

Кроме того, успешный кандидат станет руководителем всей команды сотрудников, ответственных за приготовление кофе и даже чая.

В объявлении кандидатам сообщается, что роль охватывает все аспекты кофе в четырех галереях Тейт и требует обширного опыта приготовления кофе и оценке качества эспрессо, опыт разработки смесей эспрессо и фильтра обязателен.

Галерея Tate Britain в лондонском районе Пимлико специализируется на британском изобразительном искусстве и известна, возможно, несколько меньше, чем галерея современного искусства Tate Modern, занимающая внушительное здание бывшей электростанции на южном берегу Темзы. Существует еще две галереи Тейт за пределами Лондона: в Ливерпуле и городе Сент-Айвс в Корнуолле на юго-западе Англии.

Профсоюзы, увидев, сколько предлагают специалисту по кофе, обратили внимание, что работникам, выполняющим непосредственные функции музея, платят заметно меньше.

"Это расхождение в оплате труда - повод вспомнить не о том, что кофейному профессионалу платят слишком много, а о том, что высококвалифицированным музейным работникам платят слишком мало", - сказал секретарь британского общенационального профсоюза Prospect Алан Лейтон в интервью Guardian.

"Они победили"

Тейт же, напротив, уверяет, что более высокий оклад для кофейного администратора оправдан, что это менеджерская должность и ее некорректно сравнивать с куратором зала.

"У всех отделов Тейт есть различные роли с различными обязанностями и зарплатами, включая кураторскую, и более точно было бы соотнести эту зарплату с руководителем кураторской команды. Мы ценим всех наших сотрудников и стремимся надлежащим образом оплачивать их работу в Тейт", - отметили в галерее.

Менеджер группы кураторов в Тейт получает от 40 до 50 тысяч фунтов в год.

Зарплаты самых младших сотрудников - ассистентов - начинаются от 17524 фунтов в год (20,7 тысяч евро).

Реакция арт-работников на кофейную вакансию Тейт была незавидной.

I give up, they’ve won pic.twitter.com/DvM26FwAmf — Grayson Perry (@Alan_Measles) January 29, 2020

"Я сдаюсь, они победили", - написал художник Грейсон Перри в "Твиттере", бичуя решение платить кофейному мастеру больше, чем куратору.

"Я полагаю, что приготовление кофе будет считаться более хорошей работой, чем все, что связано с искусством" - расстраивается Иэн Лиз.