Инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с апреля 2019 года

Потребительские цены в еврозоне в январе 2020 года выросли на 1,4% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Показатель совпал с прогнозами рынка. Месяцем ранее потребительские цены выросли на 1,3% в годовом выражении.
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), повысились в январе на 1,1% в годовом выражении. Рост показателя замедлился с декабрьских 1,3% и оказался слабее ожиданий рынка (1,2%).
Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в январе на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Энергоносители подорожали на 1,8%, услуги - на 1,5%.
Как сообщалось, Европейский центральный банк по итогам декабрьского заседания сохранил прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год на уровне 1,2%. Прогноз на 2020 год был повышен до 1,1% с 1%, на 2021 год - понижен до 1,4% с 1,5%. Ухудшение прогноза инфляции на 2021 год отражает, главным образом, ожидаемое изменение цен на энергоносители. В 2022 году средний уровень инфляции в еврозоне составит 1,6%, ожидают в ЕЦБ.