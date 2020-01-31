Инфляция в еврозоне ускорилась до максимума с апреля 2019 года

Показатель совпал с прогнозами рынка. Месяцем ранее потребительские цены выросли на 1,3% в годовом выражении.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), повысились в январе на 1,1% в годовом выражении. Рост показателя замедлился с декабрьских 1,3% и оказался слабее ожиданий рынка (1,2%).

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в январе на 2,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Энергоносители подорожали на 1,8%, услуги - на 1,5%.