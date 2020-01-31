В Таллинне закрывается завод: скоро сократят более 200 человек

Руководитель предприятия Лоррейн Изабелль Марие МакМахон сказала Postimees, что роковой стала нехватка рабочих рук. «Наши работники в основном пожилые люди, которые пошли или скоро собираются на пенсию. А новых людей очень тяжело найти, почти невозможно», - объясняет она.

Она несколько раз обратила внимание также на то, что они с удовольствием использовали бы иностранную рабочую силу, но их ограничивал закон, который обязывает платить украинцам и белоруссам минимум среднюю для Эстонии зарплату. Если делать все законно, найм иностранцев не окупится, поскольку добавочная стоимость производства мебели не такая высокая. Работающие на заводе жители Эстонии, по словам МакМахон, получают значительно меньше среднего по Эстонии.

«Нам очень жаль уходить, но ничего другого не остается», - отметила МакМахон, которая ежедневно работает в Лондоне и отвечает за деятельность Home Groupp. Fleming OÜ принадлежит Home Groupp.

По ее словам, они планируют перевезти находящийся в Копли завод в более дешевую страну, например, в Литву или Польшу. Там нет также закона, который обязывает платить иностранному рабочему минимум среднюю зарплату.

Если посмотреть экономический годовой отчет Fleming OÜ, все не выглядит так печально. За последние три года оборот фирмы вырос с 15 миллионов до 26,5 миллиона евро. Прибыль сохранилась на уровне 2,5 миллиона евро. МакМахон объяснила, что держаться на плаву помогало то, что Fleming OÜ принадлежит и литовское подразделение, которое более прибыльное. «Таллиннский завод в последние годы был убыточным», - сказала она.

Предприятие оповестило о масштабном сокращении и Кассу страхования от безработицы. По словам пресс-секретаря кассы Лаури Кооля, им поступила информация, что фирма прекращает деятельность, поскольку экономические результаты не отвечают надеждам. Сокращение будет проводиться с марта по май.

Больше всего сокращение затронет швей. Их, по словам Кооля, более полусотни.