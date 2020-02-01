Галерея ⟩ Банк Эстонии представил монету в 2 евро, посвященную столетию Тартуского мира

На презентации монеты с речами выступили президент банка Мадис Мюллер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и графический дизайнер и историк дизайна Ивар Сакк, пишет BNS.

"События столетней давности дали Эстонии нечто крайне ценное, что трудно даже выразить словами, - сказал президент банка Мадис Мюллер. - Договором Россия признала независимость Эстонии и добровольно и навсегда отказалась от всех прав на эстонский народ и землю".

По словам Мюллера, Тартуский мирный договор положил начало независимости Эстонии и заложил прочный фундамент, а также помог выстроить эстонскую экономику.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, в данном случае речь идет об очень красивой монете в 2 евро, стоимость которой в будущем еще больше возрастет. Рейнсалу объяснил, что Тартуский мирный договор был самым важным договором в истории эстонского государства и проложил путь к праву наций на самоопределение в Европе.