Сб, 1.02.2020
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  • Банк Эстонии представил монету в 2 евро, посвященную столетию Тартуского мира

Галерея ⟩ Банк Эстонии представил монету в 2 евро, посвященную столетию Тартуского мира

В субботу Банк Эстонии представил памятную монету в два евро, посвященную 100-летию Тартуского мирного договора.

На презентации монеты с речами выступили президент банка Мадис Мюллер, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и графический дизайнер и историк дизайна Ивар Сакк, пишет BNS.

"События столетней давности дали Эстонии нечто крайне ценное, что трудно даже выразить словами, - сказал президент банка Мадис Мюллер. - Договором Россия признала независимость Эстонии и добровольно и навсегда отказалась от всех прав на эстонский народ и землю".

По словам Мюллера, Тартуский мирный договор положил начало независимости Эстонии и заложил прочный фундамент, а также помог выстроить эстонскую экономику.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, в данном случае речь идет об очень красивой монете в 2 евро, стоимость которой в будущем еще больше возрастет. Рейнсалу объяснил, что Тартуский мирный договор был самым важным договором в истории эстонского государства и проложил путь к праву наций на самоопределение в Европе.

2 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мира между Эстонской Республикой и Советской Россией. Подписанием Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года завершилась Освободительная война, а Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.

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