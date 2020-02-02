Сегодня вступили в силу новые визовые правила Евросоюза

В сообщении уточняется, что стоимость получения шенгенской визы составит €80. Ранее, с 2006 года за рассмотрение заявки необходимо было заплатить €60. При этом в Еврокомиссии отметили, что это увеличение не затронет сниженную стоимость визы для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, среди которых Армения, Азербайджан и Россия. Таким образом, для граждан РФ стандартный размер консульского сбора останется прежним и составит €35.

заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до планируемой поездки вместо трех по старым правилам. Заполнить и подписать заявку теперь можно в электронном виде. Максимальный срок ее рассмотрения остался прежним — он составляет 15 дней, отметили в Еврокомиссии.

Подготовку реформы системы выдачи въездных документов в ЕС начали в марте 2018 года. В Еврокомиссии сообщали, что реформа облегчит процедуру получения виз для «законопослушных путешественников». Кроме того, среди изменений планировалось сокращение максимального срока рассмотрения заявки с 15 до 10 дней.