Сегодня вступили в силу новые визовые правила Евросоюза

Европейский союз увеличил стоимость получения шенгенской визы и упростил процедуру получения права въезда на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В сообщении уточняется, что стоимость получения шенгенской визы составит €80. Ранее, с 2006 года за рассмотрение заявки необходимо было заплатить €60. При этом в Еврокомиссии отметили, что это увеличение не затронет сниженную стоимость визы для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, среди которых Армения, Азербайджан и Россия. Таким образом, для граждан РФ стандартный размер консульского сбора останется прежним и составит €35.
заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до планируемой поездки вместо трех по старым правилам. Заполнить и подписать заявку теперь можно в электронном виде. Максимальный срок ее рассмотрения остался прежним — он составляет 15 дней, отметили в Еврокомиссии.
Подготовку реформы системы выдачи въездных документов в ЕС начали в марте 2018 года. В Еврокомиссии сообщали, что реформа облегчит процедуру получения виз для «законопослушных путешественников». Кроме того, среди изменений планировалось сокращение максимального срока рассмотрения заявки с 15 до 10 дней.
Шенгенский кодекс охватывает правила обработки заявок и выдачи краткосрочных виз в ЕС. Документ дает право въезда в 22 страны Евросоюза, а также в четыре ассоциированные с объединением страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию. В настоящее время визы для посещения стран Шенгена должны получать граждане 105 стран.