«Хочу перед всеми извиниться»: один из зараженных коронавирусом в России связался со СМИ

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей, - написал журналистам Юньбинь. - Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться».

Он признался, что сильно волнуется за свою двухлетнюю дочь, поскольку у нее температура и понос: «Из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации».

Юньбинь рассказал, что в конце недели многие врачи не работают, поэтому он не уверен окажут ли его ребенку своевременную экстренную помощь, если она понадобится: «В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, поскольку самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь два года, она совсем маленькая».

По его словам за неделю у них брали кровь на анализы шесть раз, но никаких результатов не сообщили.

Он также прислал порталу видео из инфекционной больницы Читы, где он лежит.