Пн, 3.02.2020
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  • Потребительская паника? Жители в Финляндии бросились скупать дезинфицирующие средства

Потребительская паника? Жители в Финляндии бросились скупать дезинфицирующие средства

Частое мытье рук может предотвратить заражение гепатитом А.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

В Финляндии новости о коронавирусе резко повысили спрос на дезинфицирующие средства, которые, буквально сметают с аптечных и магазинных полок. Люди сегодня покупают значительно больше дезинфицирующих средств, чем обычно, передает Yle.

Аптечная сеть Yliopiston apteekki и торговая сеть K-rymä сообщают, что спрос на дезинфицирующие средства повышенный. В торговой сети S-ryhmä продажи дезинфекторов для рук увеличились в три раза, по сравнению с обычным объемом продаж этого вида продукции.

В ведомстве здравоохранения и социального развития напоминают, что для предотвращения заражения коронавирусом, или любой другой инфекции дыхательных путей, следует соблюдать правила гигиены рук и дыхания.

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