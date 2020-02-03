Потребительская паника? Жители в Финляндии бросились скупать дезинфицирующие средства

В Финляндии новости о коронавирусе резко повысили спрос на дезинфицирующие средства, которые, буквально сметают с аптечных и магазинных полок. Люди сегодня покупают значительно больше дезинфицирующих средств, чем обычно, передает Yle.
Аптечная сеть Yliopiston apteekki и торговая сеть K-rymä сообщают, что спрос на дезинфицирующие средства повышенный. В торговой сети S-ryhmä продажи дезинфекторов для рук увеличились в три раза, по сравнению с обычным объемом продаж этого вида продукции.
В ведомстве здравоохранения и социального развития напоминают, что для предотвращения заражения коронавирусом, или любой другой инфекции дыхательных путей, следует соблюдать правила гигиены рук и дыхания.