Основной защитник сборной Эстонии по футболу неожиданно закончил карьеру

24-летний защитник сборной Эстонии Мадис Вихманн объявил о завершении карьеры игрока, передает официальный сайт "Флоры".
"Хочу поблагодарить всех тренеров, клуб и игроков, с которыми и под руководством которых я играл. Причина завершения карьеры - личная и комментировать ее я не буду" - заявил Вихманн.
Мадис Вихманн провел прошлый сезон на правах аренды в норвежском "Стабеке" и шотландском "Сент-Джонстоне". В составе "Флоры" Вихманн стал чемпионом Эстонии в 2015 и 2017 годах. За сборную Эстонии Вихманн выступал 19 раз.