Пропавший в Таллинне 38-летний Бьёрн найден мертвым

Полиция просила помощи в поисках пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна.
Бьёрн ушел из отеля на улице Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как 2 февраля он не вернулся в отель к назначенному времени, об этом сообщили в полицию.
В четверг, 6 февраля, стало известно, что накануне исчезновения он посетил несколько увеселительных заведений в Старом городе и Пыхья-Таллинне. В ночь на 1 февраля он прибыл в район порта Ноблесснер, после этого информации о его местонахождении отсутствует. Полиция начала проверять записи камер в этом районе, чтобы установить возможное направление его движения. Кроме того, сотрудники Таллиннского кордона на катере проверяли акваторию порта.
Сегодня, 7 февраля, руководитель службы профилактики и ведения производств Елена Мирошниченко сообщила, что в 11 часов полиция начала проверять акваторию порта Ноблесснер, а примерно в 14.30 водолазы нашли тело 38-летнего пропавшего. Точную причину смерти установит экспертиза.