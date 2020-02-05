Пропавший в Таллинне 38-летний Бьёрн найден мертвым

Бьёрн ушел из отеля на улице Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как 2 февраля он не вернулся в отель к назначенному времени, об этом сообщили в полицию.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что накануне исчезновения он посетил несколько увеселительных заведений в Старом городе и Пыхья-Таллинне. В ночь на 1 февраля он прибыл в район порта Ноблесснер, после этого информации о его местонахождении отсутствует. Полиция начала проверять записи камер в этом районе, чтобы установить возможное направление его движения. Кроме того, сотрудники Таллиннского кордона на катере проверяли акваторию порта.