Пт, 7.02.2020
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  • Пропавший в Таллинне 38-летний Бьёрн найден мертвым
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Пропавший в Таллинне 38-летний Бьёрн найден мертвым

Поминальная свеча.

ФОТО: Margus Ansu

Полиция просила помощи в поисках пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна.

Бьёрн ушел из отеля на улице Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону Старого города. Так как 2 февраля он не вернулся в отель к назначенному времени, об этом сообщили в полицию.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что накануне исчезновения он посетил несколько увеселительных заведений в Старом городе и Пыхья-Таллинне. В ночь на 1 февраля он прибыл в район порта Ноблесснер, после этого информации о его местонахождении отсутствует. Полиция начала проверять записи камер в этом районе, чтобы установить возможное направление его движения. Кроме того, сотрудники Таллиннского кордона на катере проверяли акваторию порта.

Сегодня, 7 февраля, руководитель службы профилактики и ведения производств Елена Мирошниченко сообщила, что в 11 часов полиция начала проверять акваторию порта Ноблесснер, а примерно в 14.30 водолазы нашли тело 38-летнего пропавшего. Точную причину смерти установит экспертиза.

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