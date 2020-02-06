Инцидент в Таллинне: на посетительницу банка напал агрессивный мужчина

«Вчера в центре Таллинна агрессивный мужчина напал на посетительницу банка и ударил ее. На место была вызвана полиция и скорая помощь. Мужчина не подчинился распоряжениям полиции и был выведен из здания», - описал очевидец произошедшего.

По его словам, прямой угрозы другим посетителям не было «Скорее всего, речь идет о психически нестабильном человеке», - предположил читатель.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан подтвердила, что в среду около 15:30 стражи порядка получили вызов в расположенное в центре Таллинна отделение банка.

«Сотрудник банка сообщил в центр тревоги, что пожилой мужчина ударил ладонью в область спины посетительницу банка. Прибывшему на место полицейскому патрулю и позднее в беседе с полицейским Кесклиннаского отделения полиции женщина подтвердила, что она не чувствовала боли и претензий в отношении 71-летнего мужчины у нее нет», - прокомментировала Виктория Корпан.