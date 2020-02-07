Пт, 7.02.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге
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  • Водителя, спровоцировавшего на Сааремаа аварию с тремя погибшими, выписали из больницы и тут же арестовали

Водителя, спровоцировавшего на Сааремаа аварию с тремя погибшими, выписали из больницы и тут же арестовали

Авария на 128-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа.

ФОТО: Irina Mägi

Уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о двухмесячном аресте мужчины, который 11 января на Сааремаа, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал крайне тяжелую аварию. Он и сам пострадал в этом ДТП и был выписал из больницы только в эту среду. Его тут же взяли под стражу как подозреваемого.

«Исходя из собранных к настоящему моменту доказательств, произошедшее 11 января событие сложно назвать несчастным случаем, - сказал прокурор Райнер Амур. - Если человек садится пьяным за руль, превышая при этом скорость, и его действия приводят к гибели нескольких человек, это не несчастный случай, а дорожное преступление. По оценке прокуратуры, арест - единственный способ быть уверенным, что этот человек вновь не сядет пьяным за руль и не скроется от наказания».

«В своем ходатайстве об аресте прокуратура утверждает, что имеется обоснованное подозрение, что находившийся в момент ДТП за рулем Audi мужчина совершил именно это преступление. Обращу внимание на то, что речь не идет об окончательном обвинении и тем более об обвинительном судебном решении. Расследование продолжается и до предъявления обвинения должны быть собраны все доказательства», - добавил Райнер Амур.

Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, но в интересах следствия  содержание его показаний пока оглашаться не будет, как и другие детали этого дела, которые будут установлены в ходе уголовного производства.

Напомним, что 11 января на 128 километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа произошло тяжелое ДТП, в котором погибли две женщины и маленький ребенок.

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