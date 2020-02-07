Водителя, спровоцировавшего на Сааремаа аварию с тремя погибшими, выписали из больницы и тут же арестовали

«Исходя из собранных к настоящему моменту доказательств, произошедшее 11 января событие сложно назвать несчастным случаем, - сказал прокурор Райнер Амур. - Если человек садится пьяным за руль, превышая при этом скорость, и его действия приводят к гибели нескольких человек, это не несчастный случай, а дорожное преступление. По оценке прокуратуры, арест - единственный способ быть уверенным, что этот человек вновь не сядет пьяным за руль и не скроется от наказания».

«В своем ходатайстве об аресте прокуратура утверждает, что имеется обоснованное подозрение, что находившийся в момент ДТП за рулем Audi мужчина совершил именно это преступление. Обращу внимание на то, что речь не идет об окончательном обвинении и тем более об обвинительном судебном решении. Расследование продолжается и до предъявления обвинения должны быть собраны все доказательства», - добавил Райнер Амур.

Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, но в интересах следствия содержание его показаний пока оглашаться не будет, как и другие детали этого дела, которые будут установлены в ходе уголовного производства.