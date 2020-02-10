Галерея ⟩ В Таллинне открывается выставка лучших фотографий мировых СМИ

В павильоне на Балтийском вокзале можно познакомиться с фотографиями, которые названы лучшими в 11 категориях, пишет rus.err.ee.

Из 80 000 поступивших на конкурс фотографий независимое жюри выбрало работы 43 фотографов из 25 стран.

На лучших снимках прошлого года отражены главные новости, проблемы беженцев и миграции, представлены фотографии природы и портреты.