Пн, 10.02.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге

Галерея ⟩ В Таллинне открывается выставка лучших фотографий мировых СМИ

С 11 февраля в Таллинне можно посетить выставку работ - победителей конкурса фотожурналистики World Press Photo 2019.

В павильоне на Балтийском вокзале можно познакомиться с фотографиями, которые названы лучшими в 11 категориях, пишет rus.err.ee.

Из 80 000 поступивших на конкурс фотографий независимое жюри выбрало работы 43 фотографов из 25 стран. 

На лучших снимках прошлого года отражены главные новости, проблемы беженцев и миграции, представлены фотографии природы и портреты.

Выставка World Press Photo 2019 открыта до 29 февраля.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ