Галерея ⟩ В Таллинне открывается выставка лучших фотографий мировых СМИ

С 11 февраля в Таллинне можно посетить выставку работ - победителей конкурса фотожурналистики World Press Photo 2019.
В павильоне на Балтийском вокзале можно познакомиться с фотографиями, которые названы лучшими в 11 категориях, пишет rus.err.ee.
Из 80 000 поступивших на конкурс фотографий независимое жюри выбрало работы 43 фотографов из 25 стран.
На лучших снимках прошлого года отражены главные новости, проблемы беженцев и миграции, представлены фотографии природы и портреты.
Выставка World Press Photo 2019 открыта до 29 февраля.