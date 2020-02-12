Студия Postimees: не нужно брать штурмом сайт и контору Налогово-таможенного департамента

- Налогово-таможенный департамент готов к дню «Х»?

- Готовы, конечно. Осталось совсем немного времени и именно сейчас мне очень хотелось бы обратить внимание на то, что если в первые дни декларирования у вас возникнут какие-то вопросы, то не нужно сразу пытаться прийти на место. Практика прошлых лет показывает, что в первые дни очереди и время ожидания достигают двух-трех часов. Сначала попытайтесь найти ответы на свои вопросы на сайте Налогово-таможенного департамента.

- А скажите, пожалуйста, с какими вопросами к вам обращаются в самые первые дни: все официальные данные в декларации уже внесены.

- Самый распространенный вопрос: нужно ли подавать декларацию? По закону не все обязаны это делать. Декларацию не должны подавать те лица, чей годовой доход за прошлый год был ниже 6000 евро. А также те, чей годовой доход был выше этой суммы, но не облагаемый налогом минимум использован в том размере, который предусмотрен законом, и у них нет никаких дополнительных налоговых вычетов, с которых можно получить возврат по подоходному налогу.

- По опыту своих знакомых, и своему собственному, я знаю, что многие, как я много лет, прекрасно зная, что никаких возвратов и доплат быть не должно, тем не менее, каждый год заходили на сайт, просматривали свою декларацию, видели, что там «ноль» и все равно ее подтверждали. Такое любопытство добавляет вам работы?

- В первые дни люди настолько активны, как только открывается декларирование, они пытаются сразу зайти в электронную среду и подать декларацию. Или просто посмотреть из любопытства, положен им возврат или нет. Конечно, это перегружает сайт, а это может привести к тому, что он просто перестанет работать и другие люди не смогут подать свои декларации.

- То есть, проблема только техническая – любопытные увеличивают нагрузку на сайт. А налоговым инспекторам нужно проверять декларации, если они подтверждены, но там «ноль», или такая декларация автоматически уходит в архив?

- Система проверяет такие декларации автоматически и отправляет в архив.

- В течение года налоговики старались заранее извещать людей, если у них начинал копиться долг перед государством из-за неправильно высчитанной суммы не облагаемого налогом минимума, но должники все равно есть. Почему? В чем главная ошибка людей?