Студия Postimees: не нужно брать штурмом сайт и контору Налогово-таможенного департамента

До начала подачи деклараций о доходах за прошлый год от частных лиц осталось несколько дней. Второй год страна живет при новой системе исчисления не облагаемого налогом минимума, но вопросов, страхов и мифов меньше не становится. Именно об этом мы говорили в студии Rus.Postimees с главным специалистом по налогам Налогово-таможенного департамента Татьяной Клеттенберг.
- Налогово-таможенный департамент готов к дню «Х»?
- Готовы, конечно. Осталось совсем немного времени и именно сейчас мне очень хотелось бы обратить внимание на то, что если в первые дни декларирования у вас возникнут какие-то вопросы, то не нужно сразу пытаться прийти на место. Практика прошлых лет показывает, что в первые дни очереди и время ожидания достигают двух-трех часов. Сначала попытайтесь найти ответы на свои вопросы на сайте Налогово-таможенного департамента.
- А скажите, пожалуйста, с какими вопросами к вам обращаются в самые первые дни: все официальные данные в декларации уже внесены.
- Самый распространенный вопрос: нужно ли подавать декларацию? По закону не все обязаны это делать. Декларацию не должны подавать те лица, чей годовой доход за прошлый год был ниже 6000 евро. А также те, чей годовой доход был выше этой суммы, но не облагаемый налогом минимум использован в том размере, который предусмотрен законом, и у них нет никаких дополнительных налоговых вычетов, с которых можно получить возврат по подоходному налогу.
- По опыту своих знакомых, и своему собственному, я знаю, что многие, как я много лет, прекрасно зная, что никаких возвратов и доплат быть не должно, тем не менее, каждый год заходили на сайт, просматривали свою декларацию, видели, что там «ноль» и все равно ее подтверждали. Такое любопытство добавляет вам работы?
- В первые дни люди настолько активны, как только открывается декларирование, они пытаются сразу зайти в электронную среду и подать декларацию. Или просто посмотреть из любопытства, положен им возврат или нет. Конечно, это перегружает сайт, а это может привести к тому, что он просто перестанет работать и другие люди не смогут подать свои декларации.
- То есть, проблема только техническая – любопытные увеличивают нагрузку на сайт. А налоговым инспекторам нужно проверять декларации, если они подтверждены, но там «ноль», или такая декларация автоматически уходит в архив?
- Система проверяет такие декларации автоматически и отправляет в архив.
- В течение года налоговики старались заранее извещать людей, если у них начинал копиться долг перед государством из-за неправильно высчитанной суммы не облагаемого налогом минимума, но должники все равно есть. Почему? В чем главная ошибка людей?
- По данным прошлого года, есть шесть процентов налогоплательщиков, это около 68 000 человек, которые использовали свой не облагаемый налогом минимум в большем размере, чем предусмотрено законом. Это означает, что, подавая сейчас свою налоговую декларацию, им нужно будет вернуть государству недоплаченный налог. И в общей сложности, речь идет о 13 миллионов евро. Но здесь очень сложно сказать однозначно, почему такая ситуация возникла и что с их стороны было сделано неправильно. Скорее всего, это люди, которые имеют несколько источников доходов. Либо был один источник доходов, скажем, это человек предпенсионного возраста и в прошлом году он вышел на пенсию и у него появился дополнительный источник доходов. Такие люди могли вовремя не сориентироваться, поэтому у них пошло двойное использование не облагаемого налогом минимума, что и привело к такому плачевному результату.
Может быть, это было сделано осознанно: оба работодателя учитывали не облагаемый налогом минимум и человек заранее знал о том, что он…
- … копит себе долг.
- Да. Но это долг по не облагаемому налогом минимуму. Может быть, у этого человека есть налоговые льготы, по которым он может получить возврат, например, расходы на обучение, может быть, у него есть дополнительный не облагаемый налогом минимум на содержание ребенка, который применяется со второго ребенка. Тогда при подаче налоговой декларации произойдет перерасчет и в итоге получится так, что либо долг сведется к нулю, либо человеку что-то еще и вернут.
- У нас много таких умных людей, которые умудряются сложить, сколько он может задолжать, сколько ему должны вернуть и в итоге свести все к нулю или плюсу для себя?
- Ну, есть такие люди. Особенно, если они не первый год подают декларацию, у них есть опыт предыдущих лет, они уже имеют представление о том, что могут получить.
- Раз мы упомянули детей, давайте поговорим и о мамах. У нас очень много говорилось о несправедливости по отношению к тем женщинам, которые рожают в конце года: детские деньги приходят в большом количестве, а времени привести в порядок свои налоговые дела нет. В итоге, им приходится возвращать часть суммы. Сказано, что ситуацию исправили. Как?
- Действительно, в этом году появилась новая поправка к закону, которая дает право на перерасчет лицам, которые в последнем квартале года получили пособие по рождению ребенка, пособие по усыновлению, а также компенсацию по сокращению. Поскольку данные об этих людях у нас есть, мы уведомим их: начиная с 15 февраля мы отправим им извещения о том, что у них есть право исправить свою декларацию.
- По поводу отправки извещений. Куда?
- На электронную почту, адрес которой есть в нашей базе данных. Поэтому хочу обратить внимание и на то, что сейчас самое время зайти на сайт департамента и перепроверить свои контактные данные.
- В последних пресс-сообщениях уточнялось, что лучше эти обновления сделать именно сейчас, а не в тот момент, когда сотни тысяч человек одновременно будут находиться в электронной среде департамента.
- Все верно. Мы действительно советуем обновить данные заранее, чтобы не оставлять это на момент подачи декларации, что заставит вас дольше находиться в нашей электронной среде, а это может привести к перегрузке сайта.
- Вопрос из разряда: «Народ говорит…» Семья, в которой растет активный ребенок, мама и папа хотят, чтобы он максимально развивался, поэтом ребенок поет, рисует, танцует и играет футбол. Он ходит в разные кружки, в каждом из них родители платят свой взнос, с которых по закону возвращают сумму подоходного налога. За сколько кружков можно вернуть деньги?
- По количеству кружков никаких ограничений нет. Есть ограничение по сумме. Закон говорит, что из облагаемого налогом дохода можно вычесть расходы на обучение, подарки, пожертвования, проценты по жилищному кредиту в общей сумме до 1200 евро. То есть, если у родителей не было процентов по жилищному кредиту, подарков, пожертвований, а были только занятия и кружки, то можно сделать вычеты на сумму до 1200 евро.
- То есть получается ситуация: если у молодой семьи есть очень активный ребенок с 15 кружками и есть жилищный кредит, то где-то и что-то они все же потеряют?
- К сожалению, да. Поскольку имеется такое ограничение, то в декларацию можно внести максимум 1200 евро, но есть возможность перенести остаток в декларацию супруга. Правда, только в том случае, если на конец декабря прошлого года вы состояли в законном браке.