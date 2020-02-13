Чт, 13.02.2020
Менталитет эстонского коллекционера не располагает к общению, большинство привыкло сидеть в своем углу и не общаться с коллегами по увлечению. Герман Тяхт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Россия до 2023 года реконструирует пункт пересечения границы в Ивангороде

Россия до 2023 года реконструирует пункт пересечения границы в Ивангороде

Очередь на международный автомобильный пункт пропуска Ивангород на въезде в Россию.

ФОТО: Николай Андреев

Россия планирует к концу 2023 года реконструировать три пункта пропуска на границе с Финляндией и Эстонией, сообщает портал Фонтанка.

Заявка на разработку проекта по реконструкции пункта пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией вскоре будет выставлена на конкурс на портале госзакупок, проектирование реконструкции МАПП «Ивангород» и «Светогорск» – в процессе, и будет завершено к концу 2020 года, сказал замдиректора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков. 

По его словам, на реконструкцию пунктов пропуска на границе с Финляндией и Эстонией в рамках нацпроекта из бюджета РФ выделено 2,2 млрд рублей. К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2020–2021 годах, завершить их – в 2022–2023 годах.

В частности, в Ивангороде увеличится площадь стоянки автомобилей, для того чтобы снять напряженность на мосту, которая возникает на выезде." При этом есть концепция, согласно которой инфраструктура пункта пропуска должна вписываться в исторический облик города",  добавил Ваньчков. 

Более подробный план реконструкции возможно будет узнать только после завершения этапа проектирования. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ