Россия до 2023 года реконструирует пункт пересечения границы в Ивангороде

Заявка на разработку проекта по реконструкции пункта пропуска «Брусничное» на границе с Финляндией вскоре будет выставлена на конкурс на портале госзакупок, проектирование реконструкции МАПП «Ивангород» и «Светогорск» – в процессе, и будет завершено к концу 2020 года, сказал замдиректора Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Ваньчков.

По его словам, на реконструкцию пунктов пропуска на границе с Финляндией и Эстонией в рамках нацпроекта из бюджета РФ выделено 2,2 млрд рублей. К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2020–2021 годах, завершить их – в 2022–2023 годах.

В частности, в Ивангороде увеличится площадь стоянки автомобилей, для того чтобы снять напряженность на мосту, которая возникает на выезде." При этом есть концепция, согласно которой инфраструктура пункта пропуска должна вписываться в исторический облик города", добавил Ваньчков.