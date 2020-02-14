Берите пример: соседи объединили силы, чтобы отремонтировать квартиру пенсионера

Пожилой мужчина по имени Янис уже почти 40 лет живет в квартире на улице Лапу в Риге. За это время в квартире ни разу не делали ремонта. Но благодаря соседям началась кампания по сбору средств на ремонт его квартиры, сообщает программа 4. studija на латвийском телеканале LTV.
Янис - человек с особыми потребностями, у него случаются эпилептические приступы из-за травмы головы. Квартиру ему выделило самоуправление, но условия в ней незавидные.
Однажды он попросил соседей помочь ему, и перед глазами соседки Элизабете и ее мужа Филиппа открылась неприглядная картина.
"Все сломано, вонь ужасная", - вспоминает Филипп. Все эти годы в квартире Яниса не было горячей воды, плитой было невозможно пользоваться, а штукатурка на стенах разрушилась.
Соседи выступили с идеей помочь Янису отремонтировать его квартиру. Они написали об этом в социальных сетях. Пост получил множество откликов: люди пожертвовали деньги, материалы, а также приняли участие в ремонтных работах, чтобы пенсионер мог жить в достойных условиях.
На данный момент ремонтные работы идут полным ходом. Сам Янис глубоко тронут и благодарен всем помощникам.