Экономист: на рынке труда Эстонии началось охлаждение

В четвертом квартале 2019 года уровень трудовой занятости составил 69,2 процента, уровень участия в составе рабочей силы – 72,1 процента и уровень безработицы– 4,1 процента, сообщил в пятницу Департамент статистики. Соосаар отмечает, что, как и на протяжении всего 2019 года, в последнем квартале трудовая занятость в сравнении с остальными регионами больше всего выросла в Харьюмаа, передает BNS.

По ее словам, сворачивание производства в сланцевом секторе снизило уровень трудовой занятости в Ида-Вирумаа. Занятость постоянных жителей Эстонии выросла в секторе обслуживания и сократилась в промышленном секторе. Вместе с тем, краткосрочная занятость гастарбайтеров в Эстонии привела к статистическому годовому росту показателей занятости и в секторе промышленности.

Вместе с тем, по оценке Соосаар, данные свидетельствуют об уже начавшемся охлаждении на рынке труда. «Например, по данным Налогово-таможенного департамента, сокращается количество получающих зарплату в помесячном сравнении, с учетом сезонных факторов, сокращается, а численность зарегистрированных безработных растет уже в течение некоторого времени», - пояснила экономист Центробанка.

По ее словам, ожидания работодателей в вопросах трудовой занятости в промышленном секторе и в строительстве становятся все более пессимистическими - доля предприятий, ожидающих снижения трудовой занятости больше, чем тех, где ждут роста занятости.

«Количество иностранцев, имеющих краткосрочную регистрацию на работу в Эстонии, со второго квартала 2019 года удерживается ниже отметки в 20 000 человек и быстрые темпы роста этого показателя, судя по всему, уже пройдены», - добавила Соосаар.