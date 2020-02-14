Видео ⟩ Квартира в центре Пайде продана по цене парковочного места в Таллинне

Что касается квартиры, то это запущенное помещение находится в центре Пайде, на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Пярну. Однокомнатная квартира площадью 27 м2 пустовала.

За последнее время квартиры в Пайде выросли в цене в несколько раз, но стартовая цена этой квартиры была в два, если не в три раза меньше аналогичных квартир в Пайде: торги начинались с 9600 евро.

Квартира ушла с молотка за 12 550 евро. В аукционе принимали участие четыре покупателя, и квартира досталась паевому товариществу Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ

Лицензированный маклер бюро Land Kinnisvara Кайри Ганзен объяснила, что обычно однокомнатные квартиры без ремонта продаются в Пайде за двенадцать - четырнадцать тысяч евро, а за отремонтированную можно просить уже 20 000 - 26 000 евро.

Да, квартира требует капитального ремонта, но, по словам Ганзен, имеет и положительные стороны: находится в центре и на третьем этаже, а это - максимально высокий этаж, на котором соглашаются покупать квартиры пожилые покупатели, которые как раз являются целевой группой этого сегмента рынка.