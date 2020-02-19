Ср, 19.02.2020
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  • Оппозиционеры выразят недоверие вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной

Оппозиционеры выразят недоверие вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной

Бетина Бешкина (в центре).

ФОТО: Mihkel Maripuu

Депутаты Таллиннского горсобрания от оппозиционных партий начинают процедуру выражения недоверия отвечающей за социальную сферу Бетине Бешкиной, заявление о выражении ей недоверия будет представлено в четверг.

Депутаты горсобрания упрекают вице-мэра Таллинна (Центристская партия) Бетину Бешкину в том, что она, не заботясь о своей сфере деятельности, не использовала предусмотренные денежные средства на поддержку нуждающихся в этом детей.

По словам одного из инициаторов выражения недоверия, председателя фракции Партии реформ Кристена Михала, последней каплей для выражения недоверия стало легкомыслие вице-мэра по социальной сфере, знавшей, что оставшимся без родителей детям государство выделило деньги, которые, однако, не были использованы для создания для детей лучших возможностей.

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