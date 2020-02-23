Спасательный вертолет эвакуировал пассажирку с парома Таллинн-Стокгольм

Специалист по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала Postimees, что в субботу в 19:35 с лестницы пассажирского пароме Baltic Queen упала гражданка Швеции 1942 года рождения и получила травму головы.

«Медперсонал корабля прибыл на место происшествия в течение нескольких минут и оказал первую помощь пассажирке. Поскольку речь шла о травме головы и пожилом человеке, то было принято решение эвакуировать пассажирку в больницу», - пояснила Линк. По ее словам, состояние пассажирки на момент прибытия вертолета было стабильным, ее доставили на вертолете в больницу Турку около 22:50.

Хотя вчера в Балтийском море был сильный ветер, погодные условия не были исключительными и не препятствовали движению корабля по маршруту Таллинн-Стокгольм. Находившиеся на судне пассажиры рассказали, что паром сильно раскачивался и полки магазинов и баров были обернуты в пластиковую пленку. По словам Линк, это обычные приготовления для поездки, когда ожидается более сильный ветер.