Спасательный вертолет эвакуировал пассажирку с парома Таллинн-Стокгольм

Вчера пассажирский паром Таллинн-Стокгольм раскачивался на сильном ветру, вследствие чего пассажирка упала с лестницы и получила травму голову. Состояние пострадавшей неопасно, но экипаж корабля решил доставить ее в больницу Туру, пишет Postimees.
Специалист по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала Postimees, что в субботу в 19:35 с лестницы пассажирского пароме Baltic Queen упала гражданка Швеции 1942 года рождения и получила травму головы.
«Медперсонал корабля прибыл на место происшествия в течение нескольких минут и оказал первую помощь пассажирке. Поскольку речь шла о травме головы и пожилом человеке, то было принято решение эвакуировать пассажирку в больницу», - пояснила Линк. По ее словам, состояние пассажирки на момент прибытия вертолета было стабильным, ее доставили на вертолете в больницу Турку около 22:50.
Хотя вчера в Балтийском море был сильный ветер, погодные условия не были исключительными и не препятствовали движению корабля по маршруту Таллинн-Стокгольм. Находившиеся на судне пассажиры рассказали, что паром сильно раскачивался и полки магазинов и баров были обернуты в пластиковую пленку. По словам Линк, это обычные приготовления для поездки, когда ожидается более сильный ветер.
По словам Линк, никаких других повреждений или травм на судне не было. «Эвакуация на вертолете на наших кораблях происходит не каждый день, но время от времени или пару раз в месяц такое случается», - пояснила специалист по коммуникациям Tallink.