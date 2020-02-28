Жаль только, жить в эту пору прекрасную…

Остановиться на месте, чтобы двигаться вперед

Задача действительно не из простых: выполнять данные избирателям обещания о неуклонном росте их благосостояния и одновременно убеждать их же в необходимости потуже затягивать пояса – дабы жить еще лучше!..

А самое смешное заключается в том, что эти два несовместимых принципа на самом деле придется совместить. И это даже возможно. Просто потому, что иного варианта нет.

Как мне представляется, на этот раз премьер-министру (в отличие от большинства других его публичных выступлений) удалось нащупать и сформулировать главную особенность сегодняшнего момента, которую можно считать новой парадигмой.

Речь идет об идее «нулевого роста» экономики, взятой Ратасом из доклада Римского клуба и озвученной им в канун Дня независимости.

Применительно к Эстонии определить необходимые для реализации этой идеи действия можно следующим образом. Не отказываясь от намерения достигнуть уровня жизни и общего развития благополучных стран (в частности, Северной Европы), в то же время свести к минимуму материально-технические и технологические затраты.

Такое возможно лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, чтобы сократить энерго- и материалоёмкие производства, требуется интенсивное стимулирование новых научных разработок – как прикладного, так и фундаментального характера.

Но при таком бюджетном финансировании, как сейчас, когда даже заложенные в предвыборных программах 1,2 процента от ВВП на развитие науки и образования, являются неосуществимой мечтой, ни о каком прорыве в области наукоемких областей экономики речи быть не может.

При том, что у тех же наших северных соседей на эти цели тратятся не меньше (а в среднем даже больше), чем два процента ВВП. А мы выпрыгиваем из штанов, но ни на йоту не отступаем от своих 2,2% на военные расходы по стандартам НАТО…

Да чёрт бы с ними – с военными расходами. В конце концов, ученые США и СССР за годы холодной войны с ее гонкой вооружений создали много таких военных разработок, которые легли в основу новейших high-tech вполне мирного характера. И если бы средства, направляемые Эстонией в натовский общак, давали такой же эффект, с этим можно было бы согласиться.

А второе условие успешного продвижения к «нулевому росту» – это наличие сплоченной команды единомышленников, способной ради общего блага преодолевать не только внешние трудности, но и внутренние разногласия. Но имеющуюся в наличии группу попутчиков, случайно оказавшихся в одном поезде и не умеющих договориться даже по частным вопросам (пресловутые аптечная и пенсионная реформы, кадровые вопросы в правительстве и др.) считать командой, годной для решения стратегических задач, неразумно.