Мужчина, который чуть заживо не сжег женщину, назвал это случайностью

Пярнуский уездный суд сегодня признал 54-летнего Рейна виновным в попытке убийства жены, угрозе убить тещу и незаконном хранении взрывчатых веществ в большом количестве. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.
Рейна обвиняли в попытке убийства своей жены мучительным и жестоким способом. Так, в августе прошлого года между супругами возникла перепалка, в ходе которой Рейн схватил канистру с воспламеняющейся жидкостью, облил жену и поджег ее. Пострадавшая получила опасные для жизни травмы, она испытывала невыносимую боль: 37 процентов поверхности тела жертвы было сожжено.
В то же время Рейн угрожал убить и свою тещу, которая пришла на помощь дочери. Также Рейна обвиняли в хранении 8,4 кг опасного и пригодного для использования взрывчатого вещества.
В суде Рейн не признал своей вины. Он сказал, что возгорание жены было несчастным случаем, а на тещу он просто прикрикнул, чтобы она не мешалась. А о взрывчатом веществе в сарае он узнал полторы недели назад от полиции. До этого он считал, что это не взрывчатое вещество, а какая-то мазь. Возгорание Рейн назвал несчастным случаем: когда он заправлял бензином электропилу, жена подошла к нему со спины и толкнула, отчего Рейн развернулся и облил бензином жену, во рту или руке которой была зажженная сигарета.
Суд не счел эту версию правдоподобной, тем более, обвиняемый уже несколько раз менял версии.
Рейн должен будет покрыть расходы на производство и экспертизы в размере 7000 евро. Решение суда еще не вступило в силу.