Мужчина, который чуть заживо не сжег женщину, назвал это случайностью

Рейна обвиняли в попытке убийства своей жены мучительным и жестоким способом. Так, в августе прошлого года между супругами возникла перепалка, в ходе которой Рейн схватил канистру с воспламеняющейся жидкостью, облил жену и поджег ее. Пострадавшая получила опасные для жизни травмы, она испытывала невыносимую боль: 37 процентов поверхности тела жертвы было сожжено.

В то же время Рейн угрожал убить и свою тещу, которая пришла на помощь дочери. Также Рейна обвиняли в хранении 8,4 кг опасного и пригодного для использования взрывчатого вещества.

В суде Рейн не признал своей вины. Он сказал, что возгорание жены было несчастным случаем, а на тещу он просто прикрикнул, чтобы она не мешалась. А о взрывчатом веществе в сарае он узнал полторы недели назад от полиции. До этого он считал, что это не взрывчатое вещество, а какая-то мазь. Возгорание Рейн назвал несчастным случаем: когда он заправлял бензином электропилу, жена подошла к нему со спины и толкнула, отчего Рейн развернулся и облил бензином жену, во рту или руке которой была зажженная сигарета.

Суд не счел эту версию правдоподобной, тем более, обвиняемый уже несколько раз менял версии.