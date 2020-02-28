Галерея ⟩ Крупнейшая в истории эстонской авиации авиакомпания меняет имя

Компания Regional Jet, являющаяся дочерним предприятием принадлежащей эстонскому государству компании Nordic Aviation Group, на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Таллиннском аэропорту, сообщила о пополнении своего авиационного парка семью самолетами марки Embraer, а также опубликовала новую торговую марку Xfly.
Ян Палмер, руководитель компании Xfly, предлагающей услуги авиаперевозок в Эстонии и других странах Европы, сказал, что предприятие продемонстрировало стремительный рост за время своей деятельности: за четыре года оно стало крупнейшей в истории эстонской авиации авиакомпанией, которая расширяет возможности Эстонии в секторе авиаперевозок и играет важную роль в европейском авиасообщении.
Если в настоящее время авиационный парк Xfly состоит из 23 самолетов, то благодаря недавнему решению о расширении, которое одновременно стало крупнейшим в истории предприятия и эстонской авиации в целом, в течение ближайших полугода авиационный парк авиакомпании пополнится семью самолетами марки Embraer. Из семи введенных в эксплуатацию самолетов четыре будут обслуживать авиалинии польской авиакомпании LOT из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву. Кроме того, новые самолеты придут на смену нескольким более старым самолетам серии CRJ900.
По словам Палмера, введение в эксплуатацию самолетов нового типа является важным этапом в развитии предприятия, поскольку начиная с этого лета авиакомпания сможет предложить своим клиентам целостное решение в области авиаперевозок.
«С настоящего времени мы являемся уникальным предприятием на европейском рынке авиаперевозок, которое может предлагать свои услуги другим авиакомпаниям с использованием самолетов трех разных типов, включая самолеты с турбовинтовым двигателем ATR72-600, реактивные самолеты CRJ900 и самолеты марки Embraer 190/195. Благодаря этому наша конкурентоспособность существенно повысится во всей Европе. Другой, но не менее важный аспект заключается в том, что в скором времени жители Эстонии смогут летать из Таллинна в несколько пунктов назначения на более крупных и удобных самолетах», – добавил Палмер.
Палмер отметил, что планам расширения содействует введение в оборот новой торговой марки, которое позволяет более точно определить роль и позицию предприятия в секторе авиации. Если словосочетание «Regional Jet» означает, помимо названия предприятия, также реактивные самолеты, которые совершают межрегиональные перелеты, то компания Xfly предлагает авиаперевозки также на самолетах с турбовинтовым двигателем, в связи с чем слово «Jet» в прежнем названии бренда вводило в заблуждение.
«Поскольку мы планируем в будущем предлагать своим клиентам также более дальние перелеты, то слово «Regional» в скором времени более не будет отражать фактический масштаб деятельности предприятия. Введение в оборот новой торговой марки будет еще более содействовать стремительному росту, поскольку благодаря этому предприятие впервые получит по-настоящему собственный имидж, который позволит нам четко отличаться на рынке как в качестве работодателя, так и в качестве поставщика услуг», – сказал Палмер. Он также добавил, что юридическое название все же не изменится, и предприятие по-прежнему будет называться Regional Jet OÜ.
Компания Xfly отличается в авиационном секторе тем, что она оказывает другим авиакомпаниям комплексные и долгосрочные стратегические услуги авиаперевозок, включая предоставление авиационных экипажей и специалистов, но при этом не берет на себя риски, связанные с продажей билетов, то есть прибыльность компании не зависит от объемов продаж или количества пассажиров. Для оказания такой услуги авиационный парк в скором времени пополнится семью новыми самолетами, в результате чего в Эстонии и других странах Европы появится около 200 новых рабочих мест. Амбициозный 5-летний план роста компании Xfly предполагает оперировать к 2025 году примерно 50 самолетами и стать одной из ведущих авиакомпаний в данном регионе.
В связи с увеличением авиационного парка и началом деятельности, направленной на достижение долгосрочных целей, компания Xfly на прошлой неделе заключила с Таллиннским аэропортом также соглашение, согласно которому на территории аэропорта планируется возведение ангара для обслуживания самолетов площадью 2300 м2. Новое здание будет расположено к северу от взлетно-посадочной полосы, и оно сможет вместить до одного самолета размером с Airbus 321. По словам Палмера, Таллинн является базовым месторасположением для предприятия, и в качестве эстонской авиакомпании предприятие стремится именно здесь создавать новые и высококвалифицированные рабочие места.
По словам Палмера, глобальный авиационный сектор растет и изменяется очень быстро, и благодаря компании Xfly Эстония, непременно, получит пользу от такого развития. «Компания Xfly предлагает жителям Эстонии стабильные рабочие места, обладающие высокой добавочной ценностью, через своих партнеров содействует сохранению авиалиний в Таллинне, гарантирует сохранение и развитие авиационной компетенции в Эстонии, а также увеличивает количество обученных пилотов в Эстонии, что важно также с точки зрения обеспечения безопасности на международном уровне. Таким образом, компания Xfly создает для Эстонии важную ценность, которая заключается в расширении роли и возможностей государства в международном авиационном секторе», – сказал Палмер.
Xfly – основанное в 2015 году в Эстонии предприятие-поставщик услуг, которое оказывает долгосрочные и стратегические партнерские услуги крупным авиакомпаниям. В Таллинне в компании Xfly работает 260 человек, в Дании – 150, в Швеции – 60 и в других странах 35 специалистов. К концу года численность работников компании достигнет 700 человек. Предприятие обслуживает в Европе такие авиакомпании, как SAS, LOT, Luxair, AirSERBIA, flybe и многие другие. Предприятие на 51% принадлежит эстонскому государственному акционерному обществу Nordic Aviation Group.