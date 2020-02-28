Галерея ⟩ Крупнейшая в истории эстонской авиации авиакомпания меняет имя

Ян Палмер, руководитель компании Xfly, предлагающей услуги авиаперевозок в Эстонии и других странах Европы, сказал, что предприятие продемонстрировало стремительный рост за время своей деятельности: за четыре года оно стало крупнейшей в истории эстонской авиации авиакомпанией, которая расширяет возможности Эстонии в секторе авиаперевозок и играет важную роль в европейском авиасообщении.

Если в настоящее время авиационный парк Xfly состоит из 23 самолетов, то благодаря недавнему решению о расширении, которое одновременно стало крупнейшим в истории предприятия и эстонской авиации в целом, в течение ближайших полугода авиационный парк авиакомпании пополнится семью самолетами марки Embraer. Из семи введенных в эксплуатацию самолетов четыре будут обслуживать авиалинии польской авиакомпании LOT из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву. Кроме того, новые самолеты придут на смену нескольким более старым самолетам серии CRJ900.

По словам Палмера, введение в эксплуатацию самолетов нового типа является важным этапом в развитии предприятия, поскольку начиная с этого лета авиакомпания сможет предложить своим клиентам целостное решение в области авиаперевозок.

«С настоящего времени мы являемся уникальным предприятием на европейском рынке авиаперевозок, которое может предлагать свои услуги другим авиакомпаниям с использованием самолетов трех разных типов, включая самолеты с турбовинтовым двигателем ATR72-600, реактивные самолеты CRJ900 и самолеты марки Embraer 190/195. Благодаря этому наша конкурентоспособность существенно повысится во всей Европе. Другой, но не менее важный аспект заключается в том, что в скором времени жители Эстонии смогут летать из Таллинна в несколько пунктов назначения на более крупных и удобных самолетах», – добавил Палмер.

Палмер отметил, что планам расширения содействует введение в оборот новой торговой марки, которое позволяет более точно определить роль и позицию предприятия в секторе авиации. Если словосочетание «Regional Jet» означает, помимо названия предприятия, также реактивные самолеты, которые совершают межрегиональные перелеты, то компания Xfly предлагает авиаперевозки также на самолетах с турбовинтовым двигателем, в связи с чем слово «Jet» в прежнем названии бренда вводило в заблуждение.

«Поскольку мы планируем в будущем предлагать своим клиентам также более дальние перелеты, то слово «Regional» в скором времени более не будет отражать фактический масштаб деятельности предприятия. Введение в оборот новой торговой марки будет еще более содействовать стремительному росту, поскольку благодаря этому предприятие впервые получит по-настоящему собственный имидж, который позволит нам четко отличаться на рынке как в качестве работодателя, так и в качестве поставщика услуг», – сказал Палмер. Он также добавил, что юридическое название все же не изменится, и предприятие по-прежнему будет называться Regional Jet OÜ.