В Иране слухи о больных коронавирусом обернулись поджогом больницы

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, куда из города Кум, считающегося эпицентром эпидемии COVID-19, могли привезти заразившихся коронавирусом. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило агентство AFP. Пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается. Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2. Сообщения об этом ранее распространились в иранских соцсетях, передает Deutsche Welle.