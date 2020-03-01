Вс, 1.03.2020
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В Финляндии подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом: один из них ребенок

Врачи помогают больному коронавирусом. Фото иллюстративное.

ФОТО: STR/AFP

Заразившиеся – близкие женщины, у которой было выявлено заражение в пятницу. Один из них – ребенок, второй – пенсионер.

Медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS объявил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Люди заразились от женщины, у которой был выявлен коронавирус в пятницу, пишет Yle.

Один из заразившихся – ребенок, второй – пенсионер. Оба вернулись к себе домой после лабораторных анализов и, по сообщению HUS, они в хорошем состоянии. Их поместили на домашний карантин.

Новость дополняется.

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