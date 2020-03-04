Bolt Food начинает работать в Таллинне в круглосуточном режиме

«Мы начинаем работать в режиме 24/7, поскольку люди живут в очень разных стилях и суточных ритмах, а быстрая и круглосуточная доставка еды является как раз частью нового стиля жизни. Мы считаем, что пользователей нашей услуги надо как-то ограничивать во времени, мы хотим быть доступными для них все время», - прокомментировал руководитель эстонского отделения Bolt Food Максим Милащенко в переданном BNS пресс-релизе.