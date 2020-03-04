Bolt Food начинает работать в Таллинне в круглосуточном режиме

Фирма Bolt Food в среду в Таллинне начинает работать в круглосуточном режиме. Наряду с уже охваченными обслуживанием районами продуктовые заказы предприятие принимает еще и из районов Виймси, Какумяэ, Пяэскюла и Пеэтри.
«Мы начинаем работать в режиме 24/7, поскольку люди живут в очень разных стилях и суточных ритмах, а быстрая и круглосуточная доставка еды является как раз частью нового стиля жизни. Мы считаем, что пользователей нашей услуги надо как-то ограничивать во времени, мы хотим быть доступными для них все время», - прокомментировал руководитель эстонского отделения Bolt Food Максим Милащенко в переданном BNS пресс-релизе.
В августе прошлого года Bolt Food открыл в Таллинне услугу, которая позволяет пользователям с помощью мобильного приложения заказывать еду в ресторанах. На сегодня Bolt Food предлагает выбор из меню 450 ресторанов по всей Эстонии.
Наряду с Таллинном предприятие работает еще в пяти городах Эстонии, а также в Латвии и Литве.