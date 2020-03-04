Ср, 4.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре

Bolt Food начинает работать в Таллинне в круглосуточном режиме

Bolt Food

ФОТО: Aivar Pau

Фирма Bolt Food в среду в Таллинне начинает работать в круглосуточном режиме. Наряду с уже охваченными обслуживанием районами продуктовые заказы предприятие принимает еще и из районов Виймси, Какумяэ, Пяэскюла и Пеэтри.

«Мы начинаем работать в режиме 24/7, поскольку люди живут в очень разных стилях и суточных ритмах, а быстрая и круглосуточная доставка еды является как раз частью нового стиля жизни. Мы считаем, что пользователей нашей услуги надо как-то ограничивать во времени, мы хотим быть доступными для них все время», - прокомментировал руководитель эстонского отделения Bolt Food Максим Милащенко в переданном BNS пресс-релизе.

В августе прошлого года Bolt Food открыл в Таллинне услугу, которая позволяет пользователям с помощью мобильного приложения заказывать еду в ресторанах. На сегодня Bolt Food предлагает выбор из меню 450 ресторанов по всей Эстонии.

Наряду с Таллинном предприятие работает еще в пяти городах Эстонии, а также в Латвии и Литве.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ