Путин: поправки в Конституцию помешают возврату в проклятые 90-е

Он также добавил: "Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция - это, не случайно называется, Основной закон, который должен консолидировать все общество".

Путин выразил уверенность в том, что на общероссийское голосование будет вынесен "именно такой проект поправок в Основной закон".

Перед общей встречей Путин "с глазу на глаз" побеседовал с каждым лидером фракций и заметил, что их предложения по внесению поправок в Конституцию учтены. "Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон", - подчеркнул он. По словам Путина, ситуация в стране изменилась, и поэтому поправки в Конституцию востребованы.

Поправки принимаются с расчетом на несколько поколений вперед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Конституция в РФ рассчитана на жизнь одного поколения. "Прежняя Конституция была 20 с лишним лет, сейчас новое поколение будет 20 лет жить с поправками к этой Конституции", - пояснил он.

На это Путин возразил, что новый вариант Конституции проживет значительно дольше. "Вот все это в известной степени наше с вами общее достижение, выход на новые возможности. И думаю, что для будущих поколений, необязательно на 20 лет, Владимир Вольфович (Жириновский. - Прим. "Интерфакса"), может быть, на больше - на пятьдесят это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях", - сказал президент.

Путин согласился с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что новые вызовы "в известной степени выросли; и часть поправок в Конституцию фиксируют необходимость повышения нашего суверенитета и закрепляет это в основном законе страны".

"Но у нас появились не только новые вызовы, у нас появились новые возможности. И то, чего еще вчера мы не могли делать, в той же социальной сфере - обеспечить индексации, пособия пенсии и так далее - сегодня мы можем это сделать, а значит обязаны. А если это так, то будет правильно в Основном законе это и закрепить", - сказал президент РФ.

Путин признал, что "простому человеку подчас трудно разобраться в деталях". "Но что точно совершенно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет - это наша страна, ее сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы общество у нас было более справедливым, все хотят государство было сильным, и чтобы оно занимало достойное место в мире", - заверил президент, не уточняя конкретных смыслов популистских понятий "сильное государство", "достойное место", "справедливое общество".