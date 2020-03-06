Путин: поправки в Конституцию помешают возврату в проклятые 90-е

Обновленная Конституция РФ должна гарантировать невозможность отката в прошлое и попыток раскачать лодку. Об этом заявил президент России Владимир Путин, в очередной раз убеждая граждан поддержать его инициативу с изменением Основного закона страны, пишет NEWSru.
"Вещи, которые объединяют всех нас даже в политическом плане, тоже могут быть найдены. Никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы: при всем позитиве, связанном с демократизацией страны, вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан - этого, наверное, точно никто не хочет", - сказал Путин в пятницу на встрече с председателем Госдумы и руководителями фракций. Его слова приводит "Интерфакс".
Глава государства продолжил свою мысль: "Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет".
Владимир Путин, делавший стремительную политическую карьеру именно в 90-е годы, подчеркнул, что вернуться в то время не хочет никто. "Многие из вас были свидетелями тех тяжелых событий, и уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории, в нашем будущем", - заключил он.
Отметим, что отсылка к "проклятым 90-м" - излюбленный аргумент Владимира Путина, который он нередко использует, чтобы "попугать" россиян и представить в лучшем свете результаты своей двадцатилетней работы в руководстве страны. Например, минувшей осенью на заседании клуба "Валдай" в Сочи Путин сказал, что в 90-х годах "мы могли погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики". К тому же угроза распада государства сопровождалась "агрессией со стороны международного терроризма". "И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - подчеркнул Путин, слова которого приводила "Российская газета".
На днях Путин снова вспомнил про 90-е, рассуждая о том, почему ему не удается справиться с растущей бедностью россиян.
10 лет назад, во время "прямой линии", тогдашний премьер-министр Владимир Путин призывал, как и сейчас, не допустить возврата в 90-е. Но этот откат в прошлое он объяснял не устаревшей Конституцией, а действиями оппозиции. "Денег и власти. Чего они еще хотят?.. В свое время они поураганили в 1990-х годах, утащили вместе с березовскими и с теми, кто сейчас находятся в местах лишения свободы... немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы", - говорил тогда Путин.
В нынешних планах Путина превратить Конституцию в "скрепу", которая в новых реалиях консолидирует российское общество и объединит людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и места проживания. "Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле, и, конечно, поправки (в Конституцию. - Прим. "Интерфакса") востребованы. Потенциал, конечно, ее позволяет нам сделать шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране", - сказал президент на встрече с парламентариями.
Он также добавил: "Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция - это, не случайно называется, Основной закон, который должен консолидировать все общество".
Путин выразил уверенность в том, что на общероссийское голосование будет вынесен "именно такой проект поправок в Основной закон".
Перед общей встречей Путин "с глазу на глаз" побеседовал с каждым лидером фракций и заметил, что их предложения по внесению поправок в Конституцию учтены. "Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон", - подчеркнул он. По словам Путина, ситуация в стране изменилась, и поэтому поправки в Конституцию востребованы.
Поправки принимаются с расчетом на несколько поколений вперед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что Конституция в РФ рассчитана на жизнь одного поколения. "Прежняя Конституция была 20 с лишним лет, сейчас новое поколение будет 20 лет жить с поправками к этой Конституции", - пояснил он.
На это Путин возразил, что новый вариант Конституции проживет значительно дольше. "Вот все это в известной степени наше с вами общее достижение, выход на новые возможности. И думаю, что для будущих поколений, необязательно на 20 лет, Владимир Вольфович (Жириновский. - Прим. "Интерфакса"), может быть, на больше - на пятьдесят это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями тех, кто будет заниматься государственным строительством на разных уровнях", - сказал президент.
Путин согласился с мнением спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что новые вызовы "в известной степени выросли; и часть поправок в Конституцию фиксируют необходимость повышения нашего суверенитета и закрепляет это в основном законе страны".
"Но у нас появились не только новые вызовы, у нас появились новые возможности. И то, чего еще вчера мы не могли делать, в той же социальной сфере - обеспечить индексации, пособия пенсии и так далее - сегодня мы можем это сделать, а значит обязаны. А если это так, то будет правильно в Основном законе это и закрепить", - сказал президент РФ.
Путин признал, что "простому человеку подчас трудно разобраться в деталях". "Но что точно совершенно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет - это наша страна, ее сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы общество у нас было более справедливым, все хотят государство было сильным, и чтобы оно занимало достойное место в мире", - заверил президент, не уточняя конкретных смыслов популистских понятий "сильное государство", "достойное место", "справедливое общество".
Владимир Путин поблагодарил лидеров думских фракций за то, что "в самые, можно сказать даже, судьбоносные моменты" они "всегда находили в себе силы объединяться для достижения общих общенациональных целей, для решения общенациональных задач".
Напомним, россияне с недоверием относятся к президентской инициативе изменить Конституцию, чего сам Путин обещал не делать на протяжении двух десятилетий. По данным "Левада-центра", 47% россиян считают, что поправки в Конституцию нужны прежде всего для того, чтобы позволить действующему президенту сохранить власть после 2024 года. Однако Путин уверял, что поправки "продиктованы жизнью", а не его желанием задержаться у власти.
Эксперты отмечают, что общее содержание инициатив Путина остается не до конца понятным для граждан: разъяснений со стороны власти пока недостаточно. Более того, сами поправки вопреки законодательству не взаимосвязаны между собой, а на голосование они будут выноситься единым пакетом, фактически лишая граждан права голосовать за каждую из поправок в отдельности. Смысл поправок не могут разгадать и ученые. Многие эксперты обратили внимание на странную, сумбурную и тавтологичную фразу, которую внес в проект поправок лично президент Путин: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Философ и литературовед Михаил Эпштейн назвал такую формулировку абсурдной и неграмотной.
В спешке власти готовы включить в Основный закон любые формулировки, которые могут кому-то показаться значимыми. При этом ряд вариантов поправок фактически предлагают вернуть Россию не в 1990-е, а даже в более далекое прошлое. Например, Путин предложил записать в Основном законе, что дети являются "важнейшим достоянием Российской Федерации". Критики этого предложения указывают, что слово "достояние" синонимично слову "имущество", и вспомнили крепостное право, отмененное еще в XIX веке.
Предполагается, что норма об идеалах предков и вере в бога в Конституции будет соседствовать с формулировками о том, что Россия - светское государство. В Конституции предлагается зафиксировать, что Россия "чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды".
Смысл этих нововведений, по которым будут жить "несколько поколений" россиян, не смогли объяснить даже в Кремле. Например, на вопрос о том, какого конкретно бога имели в виду авторы поправок, пресс-секретарь президента РВ Дмитрий Песков ответил уклончиво: "Я думаю, это будет своевременно прояснено". На уточняющий вопрос, издадут ли для этого отдельный федеральный закон, Песков ответил отрицательно.
"Точного времени и точного формата объяснения я вам сейчас дать не могу", - добавил он в разговоре с корреспондентом радио "Коммерсант FM".