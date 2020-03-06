Все о новом вирусе ⟩ Как себя вести? Планирует ли Эстония ввести чрезвычайное положение? Отвечает Департамент здоровья

В планах ехать за границу, что надо учитывать?

В связи с распространением коронавируса и быстрым изменением ситуации государства могут в кратчайшие сроки ввести дополнительные меры (проверка состояния здоровья на въезде в страну, ограничения передвижения, карантин) для предотвращения распространения заболевания, в том числе в районах, где в настоящее время нет ограничений на передвижение или предупреждений о опасности поездок. Риск подвергнуться карантину или ограничению передвижения может возникнуть внезапно.

При планировании поездки мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со своими турфирмами и страховыми компаниями, чтобы узнать об условиях в случае расширения зон заболевания и карантина.

Мы рекомендуем следовать инструкциям местных властей и зарегистрировать поездку за границу.

Дежурный телефон Министерства иностранных дел: +372 5301 9999

Повторяем, что с 26 февраля в зону повышенного риска коронавируса входят Китайская Народная Республика и Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея.

Почему COVID-19 подвергается более строгим мерам, если известно, что заболевание похоже на грипп?

Согласно сегодняшним данным, симптомы COVID-19 похожи на симптомы гриппа, но поскольку все еще есть неопределенность в отношении распространения вируса и его симптомов, прибегают к более серьезным мерам.

Есть два этапа работы с COVID-19. В настоящее время Эстония находится на первом этапе своих усилий по полному ограничению распространения заболевания на месте, за счет раннего выявления инфицированных людей. Если мы окажемся в ситуации, когда распространение болезни на местах уже невозможно предотвратить, то сегодняшний подход не будет больше актуальным. Тогда мы перейдем ко второму этапу, стратегии которого похожи на применяемый в случае с гриппом. То есть будут госпитализированы только те люди, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям, остальным заболевшим необходимо будет остаться дома. Примером является сезон гриппа 2017/2018, в течение которого 1000 человек нуждались в госпитализации, 95 умерли.

Обосновано ли, что работодатель каждый день измеряет температуру тела работников?

Учитывая нынешнюю эпидемиологию ситуации, ежедневная проверка температуры тела работников не нужна.

14-дневная изоляция необходима даже тогда, когда находился только в аэропорту зоны с повышенным риском заражения?

Если находились только в аэропорту и не было контактов со случаями COVID-19, нет необходимости в 14-дневной изоляции.

Есть ли информация по поводу тех, кто находился в автобусе с зараженным жителей Эстонии?

В автобусе находилось в общей сложности 20 человек (в том числе заболевший, его ребенок и водитель автобуса). Также известно, что автобус по дороге из Риги в Таллинн остановился в Пярну, где вышли три человека.