Количество авиапассажиров эстонских фирм в 2019 году сократилось на 41%

Наземным транспортом воспользовалось на 7% пассажиров больше, чем годом ранее. Большинство пассажиров использовало услугу автобусного сообщения. Общее количество пассажиров составило 203,3 миллиона, из которого преобладали пассажиры городских маршрутов (в том числе трамвайных и троллейбусных). По сравнению с предыдущим годом, на городских маршрутах было на 2% больше пассажиров (167,7 миллионов), а на уездных и волостных – на 42% больше (24,7 миллионов). На внутригосударственных междугородних маршрутах перевезено 3,9 миллиона пассажиров и на международных – 1,6 миллионов, пассажирооборот превысил 3,2 миллиарда пассажирокилометров.

Предприятия морского транспорта обслужили свыше 9,5 миллионов пассажиров. Аналогично предыдущим годам, большинство пассажиров перевезено на международных линиях, внутригосударственными маршрутами воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Пассажирооборот составил 1,3 миллиард пассажирокилометров, из которого 98% были международными перевозками.

В прошлом году численность пассажиров возросла также в железнодорожном сообщении и достигла почти 8,4 миллионов. В Эстонии услугами железнодорожного транспорта воспользовались около 8,3 миллионов человек, на международных маршрутах – 112 000 пассажиров. Пассажирооборот достиг 391,7 млн пассажирокилометров.

В связи с уменьшением числа полетов, обслуживаемых предприятиями воздушного транспорта Эстонии, в прошлом году количество авиапассажиров сократилось на 41%. На регулярных маршрутах численность пассажиров снизилась на 58%, на чартерных – на 12%. За год пассажирооборот сократился до 1,3 млрд пассажирокилометров.

Пассажироперевозки в 2018 и 2019 годах