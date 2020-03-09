airBaltic снова сокращает число посадочных мест и рейсов

С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы, сказано в распространенном airBaltic сообщении для СМИ.

Как сообщалось ранее, по соображениям, связанным со здоровьем и безопасностью, а также следуя рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний airBaltic приняла решение в настоящее время прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении с 9 марта до конца апреля.

С новейшей информацией об изменениях графика полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании.

Как сообщалось, в Латвии по состоянию на 9 марта зарегистрированы шесть случаев covid-19. Последние пять - туристы одной группы, заразившиеся в Италии. Центр профилактики и контроля заболеваний указывает, что все пять новых случаев связаны с курортом Червиния на севере Италии, расположенного недалеко от границы со Швейцарией. Все пятеро 7 марта вернулись рейсом airBaltic BT-630 из Милана.