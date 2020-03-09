Экономист: падение цен на нефть сдерживает рост процентных ставок по кредитам

При этом Мертсина отметил, что даже без недавнего снижения цен на нефть рост процентных ставок на рынке был бы медленным в среднесрочной перспективе. "Но низкие процентные ставки, как известно, поддерживают экономический рост", - добавил он.

Хотя мировые цены на нефть падают с начала года и резко упали после неудачной встречи ОПЕК и России, влияние одних только низких цен на нефть нельзя оценивать отдельно от общего негативного воздействия коронавируса на экономику, сказал Мертсина BNS.

"С одной стороны, падающие цены на нефть через более низкие цены на топливо сдерживают инфляцию и поддерживают транспортный сектор, в то же время распространение коронавируса сокращает поездки и оказывает отрицательное влияние на транспортный сектор, нарушая цепочки поставок и понижая спрос", - отметил он.

Хотя цепочки поставок нарушаются во многих частях мира, по словам главного экономиста Swedbank, наибольшее влияние это оказывает на те страны, которые более тесно связаны с Китаем.

"Доля товаров китайского происхождения в общем импорте Эстонии составляет немногим более семи процентов, и почти две трети импорта Китая используются в качестве сырья", - добавил Мертсина.

По его мнению, снижение цен на нефть также окажет негативное влияние на производство сланцевого масла. "Продукты из сланцевого масла составляют около десятой части эстонского экспорта, поэтому их влияние на общий экспорт и экономику в целом очень существенно. В то же время, производство сланцевого масла сосредоточено на нескольких предприятиях", - сказал главный экономист Swedbank.