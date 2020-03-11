Только взгляните ⟩ Гениально отремонтированная хрущевка предлагает новому хозяину стиль и уют

Квартира находится в кирпичном доме хрущевского времени. Функциональный интерьер оформлен по эксклюзивному дизайн-проекту: архитектор выжал максимум из 48 квадратных метров пространства. За счет множества продуманных сценариев зонирования пространство легко трансформировать для выполнения самых разнообразных задач.

Квартира в центре Таллина. ФОТО: KV.EE

В ходе капитального ремонта был заменен весь черновой пол, вся электропроводка, канализационные и водяные трубы, установлены новые радиаторы с термостатами, все окна и двери. Кирпичная стена, проходящая через спальню, гостиную и коридор, отреставрирована и покрашена матовой экологической краской белого цвета.

Квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

В небольшой открытой кухне установлена функциональная кухонная мебель с качественной техникой Electrolux: индукционная варочная панель, духовка, посудомоечная машина, холодильник, вытяжка. Есть даже винный холодильник норвежской фирмы Temptech на семь бутылок. Глубокая раковина из нержавейки, смеситель с душем Franke. Дубовая рабочая поверхность толщиной 40 мм.

Квартира в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE