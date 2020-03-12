В связи с риском заражения в общественном транспорте Таллинна вступают в силу изменения

Также пассажиры не смогут заходить в автобусы и троллейбусы из первой двери, а для защиты водителей от первой двери до переднего ряда сидений будет создана санитарная зона.

По словам председателя правления Tallinna Linnatransport AS Дениса Бородича, речь идет о профилактических мерах в случае, если вирус начнет распространяться быстрее. «Меры начнут применяться с сегодняшнего дня и будут действовать до изменения оценки опасности. Пониманием, что новые меры неудобны для пассажиров общественного транспорта, однако надеемся на понимание», - сказал Бородич.