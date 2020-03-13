Актуально ⟩ Теперь можно заключать нотариальные сделки и в зарубежных представительствах Эстонии

С этой недели в ряде зарубежных представительств Эстонской Республики можно воспользоваться услугой дистанционного заверения, которая позволяет совершать нотариальные сделки, не приезжая для этого в Эстонию. В качестве пилотного проекта услуга сначала будет запущена в представительствах Эстонии в Брюсселе, Стокгольме, Лондоне и Риге, а позднее и в представительстве Эстонии в Хельсинки.
«Дистанционное заверение позволяет людям совершать целый ряд сделок с большим удобством и меньшими временными затратами. Помимо прочего, дистанционное заверение позволяет оформлять доверенности, избегая необходимости поездок в Эстонию и расходов в связи с оформлением доверенности у нотариуса в иностранном государстве – хотя бы расходов на апостилирование и почтовых расходов, – сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. – Разрабатывая новый портал самообслуживания мы должны были уделять большое внимание тому, чтобы максимальное количество сделок можно было оформить дистанционно. В случае успеха пилотного проекта мы надеемся увеличить число сделок, которые можно заверять на расстоянии, а также расширить число предлагающих услугу зарубежных представительств Эстонской Республики».
Дистанционное заверение позволяет осуществлять сделки с паями паевых товариществ, доверенностями, представлять заявления о заключении брака и разводе, а также заявления о вступлении в наследство. Кроме того, существует возможность удаления и уступки вещных прав и коммерческих залогов.
Чтобы воспользоваться возможность дистанционного заверения, сначала клиент согласовывает с нотариусом время сделки, а затем приходит в нужное время в зарубежное представительство Эстонской Республики.
Новый портал самообслуживания, расположенный на сайте Нотариальной палаты по адресу www.notar.ee позволяет найти подходящее клиенту, нотариусу и зарубежному представительству время. Для выполнения дистанционного заверения клиенту требуется эстонская ID-карта, digi-ID, digi-ID э-резидента или mobiil-ID. Система идентификации личности участников сделки использует технологию биометрического распознавания лиц Veriff.