При необходимости правительство может задействовать в режиме ЧП армию и Кайтселийт

Лейтенант Таави Лаазик из пресс-службы Вооруженных сил объяснил, что привлечение армии и Кайтселийта во время чрезвычайного положения оговорено соответствующим законом, который позволяет использовать милитаристские силы в трех случаях: для выполнения работ по ЧП, организации дорожного движения и обеспечения безопасности в регионах ЧП.

Введенное правительством чрезвычайное положение никак пока не повлияло на повседневную деятельность вооруженных сил и Кайтселийта. Вчера военные решили, что для воспрепятствования распространению коронавируса срочников не будут отпускать в увольнения, запрещено и их посещение, но такое распоряжение командующий Мартин Херем отдал еще до введения чрезвычайного положения.

«По состоянию на сегодня, в частях вооруженных сил идет обычное обучение. По распоряжению командующего солдаты-срочники останутся в расположениях для снижения рисков пока до 26 марта. Тогда ситуация будет вновь оценена и принято решение о дальнейших действиях. До этого времени срочникам разрешено покидать расположение части только в особом случае, если это обосновано. Также аннулированы все дни посещений. Возможное разрешение на посещения будет оценено в соответствие с развитием ситуации», - сказал Лаазик.